О нас

В прошлом году в Верховном суде были отменены судебные акты по 1696 делам

В прошлом году в Верховном суде были отменены судебные акты по 1696 делам В прошлом году в Верховном суде были отменены судебные акты по 1 696 делам.
Происшествия
1 февраля 2024 г. 10:50
В прошлом году в Верховном суде были отменены судебные акты по 1696 делам

В прошлом году в Верховном суде были отменены судебные акты по 1 696 делам.

Как сообщает Report, об этом сказал на заседании пленума Верховного суда председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов.

На заседании было отмечено, что в 2023 году были отменены судебные акты по 889 делам, находящимся в кассационном производстве гражданской коллегии, по 209 делам, находящимся в производстве коллегии по уголовным делам, по 479 делам, находящимся в производстве коллегии по административным делам и по 119 делам, находящимся в производстве коммерческой коллегии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ötən il Ali Məhkəmədə 1696 iş üzrə məhkəmə aktı ləğv edilib

Другие новости из категории

В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы
В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы
1 февраля 2024 г. 10:05
МВД: Совершивший неэтичные действия в отношении граждан подросток проходит принудительное лечение
МВД: Совершивший неэтичные действия в отношении граждан подросток проходит принудительное лечение
1 февраля 2024 г. 09:51
В Азербайджане у граждан изъято 12 единиц оружия
В Азербайджане у граждан изъято 12 единиц оружия
1 февраля 2024 г. 09:44
Сотрудники полиции в Загатале изъяли у граждан огнестрельное оружие
Сотрудники полиции в Загатале изъяли у граждан огнестрельное оружие
1 февраля 2024 г. 08:44
В Сумгайыте при пожаре мать и двое детей отравились дымом
В Сумгайыте при пожаре мать и двое детей отравились дымом
1 февраля 2024 г. 08:36
В Баку 6-летний ребенок получил травмы в ДТП
В Баку 6-летний ребенок получил травмы в ДТП
1 февраля 2024 г. 01:33
В Гёйчае возник пожар в двухэтажном жилом доме
ФотоВ Гёйчае возник пожар в двухэтажном жилом доме
1 февраля 2024 г. 00:26
Установлена личность водителя, сбившего 81-летнего пешехода на трассе Баку-Губа
Установлена личность водителя, сбившего 81-летнего пешехода на трассе Баку-Губа
1 февраля 2024 г. 00:04
В Загатале 27-летний парень совершил суицид
В Загатале 27-летний парень совершил суицид
31 января 2024 г. 22:03
Министерство: В Азербайджане электронные браслеты носят более 5 200 осужденных граждан
Министерство: В Азербайджане электронные браслеты носят более 5 200 осужденных граждан
31 января 2024 г. 19:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi