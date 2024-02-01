В прошлом году в Верховном суде были отменены судебные акты по 1696 делам

В прошлом году в Верховном суде были отменены судебные акты по 1 696 делам.

В прошлом году в Верховном суде были отменены судебные акты по 1 696 делам.

Как сообщает Report, об этом сказал на заседании пленума Верховного суда председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов.

На заседании было отмечено, что в 2023 году были отменены судебные акты по 889 делам, находящимся в кассационном производстве гражданской коллегии, по 209 делам, находящимся в производстве коллегии по уголовным делам, по 479 делам, находящимся в производстве коллегии по административным делам и по 119 делам, находящимся в производстве коммерческой коллегии.