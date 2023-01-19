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В прошлом году в столице было зарегистрировано 16 тыс. преступлений

В прошлом году в столице было зарегистрировано 16 тыс. преступлений Всего за 2022 год по органам прокуратуры и внутренних дел города Баку было зарегистрировано 16 724 совершенных преступлений, процент раскрываемости составил 87,3%.
Происшествия
19 января 2023 г. 19:09
В прошлом году в столице было зарегистрировано 16 тыс. преступлений

Всего за 2022 год по органам прокуратуры и внутренних дел города Баку было зарегистрировано 16 724 совершенных преступлений, процент раскрываемости составил 87,3%.

Как сообщает Report, об этом было сказано на оперативном совещании в прокуратуре города Баку.

Из 5 135 зарегистрированных в течение года случаев незаконного оборота наркотических средств 1 527 были связаны с продажей наркотических средств и психотропных веществ.

В своем выступлении прокурор города Баку довел до внимания дальнейшее усиление следственно-оперативных мероприятий, связанных с выявлением источников продаж наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il paytaxtda 16 mindən çox cinayət hadisəsi qeydiyyata alınıb

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