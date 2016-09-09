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    В прошлом году в результате производственных аварий в Азербайджане погибли 5 женщин

    За прошлый год производственные аварии унесли жизни 50-ти человек

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В прошлом году в результате производственных аварий погибли 5 женщин.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

    Отмечается, что в прошлом году в результате производственных аварий погибли 50 человек, 5 из которых женщины.

    В 2015 году женщины в основном были задействованы в перерабатывающей промышленности.

    За прошлый год погибли 9 мужчин и 3 женщины, работавшие в перерабатывающей промышленности. В строительном секторе погибли 13 мужчин и 1 женщина. Еще один случай гибели женщины был зарегистрирован в сфере транспорта и амбарного хозяйства. В указанной сфере погибли 6 мужчин.  

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