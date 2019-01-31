В прошлом году в Грузии пропали без вести три гражданина Азербайджана

Тбилиси. 31 января. REPORT.AZ/ В 2018 году в Грузии пропали без вести три гражданина Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в годовом статистическом отчете министерства внутренних дел Грузии.

Из пропавших без вести граждан Азербайджана двое были найдены в полном здравии, один мертвым.

Что касается граждан других стран, в прошлом году в Грузии пропали без вести 4 гражданина России, 5 граждан Бангладеш. Двое гражданин России были найдены, поиски остальных двух продолжаются. Все граждане Бангладеш были найдены в здравии.

В 2018 году также пропало в целом 4 гражданина Японии, Саудовской Аравии, Италии и Узбекистана. Граждан Италии и Узбекистана все еще ищут.