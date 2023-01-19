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В прошлом году в Баку в результате ДТП погибли 134 пешехода  

В прошлом году в Баку в результате ДТП погибли 134 пешехода   В прошлом году в Баку в результате дорожно-транспортных происшествий были сбиты 269 пешеходов, 134 из них скончались.
Происшествия
19 января 2023 г. 15:18
В прошлом году в Баку в результате ДТП погибли 134 пешехода  

В прошлом году в Баку в результате дорожно-транспортных происшествий были сбиты 269 пешеходов, 134 из них скончались.

Об этом сообщил Report главный инспектор Главного управления государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли.

По его словам, травмы получили 153 пешехода: "По сравнению с прошлым годом количество ДТП с участием пешеходов в Баку снизилось на 41 факт".

А.Аскерли сообщил, что в прошлом году в Баку произошло четыре ДТП с участием мотоциклов. В результате один человек погиб, пятеро получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il paytaxtda 134 nəfər piyadanı avtomobil vuraraq öldürüb

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