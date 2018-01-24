В прошлом году в Баку прокуроры трех районов были привлечены к дисциплинарной ответственности

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В 2017 году была проявлена еще большая требовательность по отношению к сотрудникам, допустившим не приемлемые для работников органов прокуратуры действия, случаи беззакония, а также на пути укрепления исполнительной и трудовой дисциплины.

Как сообщает Report, об этом заявили на прошедшем в Бакинской городской прокуратуре расширенном заседании коллегии.

Было отмечено, что за совершение различных проступков в 2017 году 19 сотрудников прокуратуры, в том числе прокуроры 3 районов были привлечены к дисциплинарной ответственности. Из низ 5 человек освобождены от занимаемой должности, а 1 отстранен из органов прокуратуры.

На коллегии потребовали принять конкретные меры для укрепления трудовой дисциплины, повышения чувства ответственности за выполнение заданий, принципиальности в борьбе с негативом и пр.