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В прошлом году в Баку обнаружено 167 единиц огнестрельного оружия

В прошлом году в Баку обнаружено 167 единиц огнестрельного оружия В прошлом году в Баку было выявлено 167 единиц огнестрельного оружия, 65 гранат, 3 834 боеприпаса, в ходе оперативных мероприятий изъято 78 единиц незаконно хранимого и носимого огнестрельного оружия.
Происшествия
19 января 2024 г. 17:01
В прошлом году в Баку обнаружено 167 единиц огнестрельного оружия

В прошлом году в Баку было выявлено 167 единиц огнестрельного оружия, 65 гранат, 3 834 боеприпаса, в ходе оперативных мероприятий изъято 78 единиц незаконно хранимого и носимого огнестрельного оружия.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Главного управления полиции города Баку, генерал-майор Исмаилов Акбар на оперативном совещании по итогам 2023 года.

"Из 15 759 преступлений, зарегистрированных в Баку в прошлом году, 82,8% были небольшой тяжести и не представляли большой общественной угрозы, 17,2% составили тяжкие и особо тяжкие преступления. По сравнению с 2022 годом, за отчетный период количество убийств по неосторожности снизилось вдвое, общее количество преступлений - на 5,8%, тяжких и особо тяжких преступлений - на 14,8%, небольшой тяжести - на 5,7%, грабежей - на 27,5%, разбоев - на 23%", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Bakıda 167 odlu silah, 65 qumbara aşkarlanıb

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