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В прошлом году в Баку зарегистрировано более 12 тыс. преступлений

В прошлом году в Баку зарегистрировано более 12 тыс. преступлений В прошлом году в Баку было зарегистрировано более 12 тысяч преступлений. Как передаёт Report, об этом сообщил прокурор города Баку Ильгар Аббасов. По его словам, анализ состояния борьбы с преступностью показывает, что за прошедший год по органам вну
Происшествия
22 января 2022 г. 12:44
В прошлом году в Баку зарегистрировано более 12 тыс. преступлений

В прошлом году в Баку зарегистрировано более 12 тысяч преступлений.

Как передаёт Report, за прошедший год органами внутренних дел и прокуратуры города Баку было зарегистрировано 12 761 преступление. По сравнению с предыдущим годом, это на 2252 случая, то есть на 21,4% больше.

В течение 2021 года показатель раскрываемости преступлений по органам внутренних дел и прокуратуры города Баку составил 86,3%, что на 5,4% больше, чем в предыдущем году.

Обеспечено раскрытие всех 50 умышленных убийств, зарегистрированных на территории города Баку.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda ötən il 12 mindən çox cinayət hadisəsi qeydə alınıb

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