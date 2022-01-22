В прошлом году в Баку зарегистрировано более 12 тыс. преступлений

В прошлом году в Баку было зарегистрировано более 12 тысяч преступлений. Как передаёт Report, об этом сообщил прокурор города Баку Ильгар Аббасов. По его словам, анализ состояния борьбы с преступностью показывает, что за прошедший год по органам вну

В прошлом году в Баку зарегистрировано более 12 тысяч преступлений.



Как передаёт Report, за прошедший год органами внутренних дел и прокуратуры города Баку было зарегистрировано 12 761 преступление. По сравнению с предыдущим годом, это на 2252 случая, то есть на 21,4% больше.

В течение 2021 года показатель раскрываемости преступлений по органам внутренних дел и прокуратуры города Баку составил 86,3%, что на 5,4% больше, чем в предыдущем году.

Обеспечено раскрытие всех 50 умышленных убийств, зарегистрированных на территории города Баку.