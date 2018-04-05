В прошлом году в Баку 32 переживших клиническую смерть вернули к жизни

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Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "В прошлом году на Бакинскую городскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи поступило 3 099 обращений в связи с родами".

Как сообщает Report, об этом на проведенной пресс-конференции заявила заместитель главврача Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи по лечебной части Ирада Алиева.

Она отметила, что были госпитализированы 22 ребенка, привезенных из дальних районов с помощью новых кювезов, а также 600 рожденных в столичных роддомах новорожденных с недовесом и тяжелыми недостатками.

Заместитель главврача добавила, что в Баку 32 переживших клиническую смерть были возвращены к жизни:

"В целом из тяжелого состояния выведены 2400 человек".

Она отметила, что среди общих обращений 24 895 занимают несчастные случаи:

"Большая часть пострадавших в результате несчастного случая получили травмы. Это бытовые, транспортные, производственные и пр. травмы. Общее количество травм составляет 20 114, госпитализация - 12 543, из них пострадали в автоавариях - 2363, госпитализация - 2058. В прошлом году в связи с транспортными происшествиями на станцию поступило 2363 обращения. В результате происшествий было госпитализировано 2058 человек".

И.Алиева добавила, что в прошлом году 335 нуждающимся в скорой неотложной помощи лицам без определенного места жительства была оказана первая медпомощь, проведены хирургическое, травматологическое, токсикологическое и рентгеновское обследование, они были снабжены чистой одеждой и размещены в соответствующие больницы.