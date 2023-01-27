В прошлом году в Азербайджане возбуждено 212 уголовных дел в связи с экологическими правонарушениями

В прошлом году в Азербайджане возбуждено 212 уголовных дел в связи с экологическими правонарушениями

В 2022 году в генпрокуратуре с связи с экологическими правонарушениями было возбуждено 212 уголовных дел, начато производство по 124 административным проступками, представление выдано в отношении 22 должностных лиц.

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В 2022 году в генпрокуратуре с связи с экологическими правонарушениями было возбуждено 212 уголовных дел, начато производство по 124 административным проступками, представление выдано в отношении 22 должностных лиц. Как сообщает Report, об этом генпрокурор Кямран Алиев сказал на расширенном заседании коллегии, посвященном итогам 2022 года и предстоящим задачам. "Обеспечена выплата в госбюджет 486 тыс. 621 маната. Кроме того, вместо вырубленных деревьев были высажены новые деревья на сумму 493 тыс. манатов", - подчеркнул генпрокурор. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram