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В прошлом году в Азербайджане возбуждено 212 уголовных дел в связи с экологическими правонарушениями  

В прошлом году в Азербайджане возбуждено 212 уголовных дел в связи с экологическими правонарушениями   В 2022 году в генпрокуратуре с связи с экологическими правонарушениями было возбуждено 212 уголовных дел, начато производство по 124 административным проступками, представление выдано в отношении 22 должностных лиц.
Происшествия
27 января 2023 г. 11:01
В прошлом году в Азербайджане возбуждено 212 уголовных дел в связи с экологическими правонарушениями  

В 2022 году в генпрокуратуре с связи с экологическими правонарушениями было возбуждено 212 уголовных дел, начато производство по 124 административным проступками, представление выдано в отношении 22 должностных лиц.

Как сообщает Report, об этом генпрокурор Кямран Алиев сказал на расширенном заседании коллегии, посвященном итогам 2022 года и предстоящим задачам.

"Обеспечена выплата в госбюджет 486 тыс. 621 маната. Кроме того, вместо вырубленных деревьев были высажены новые деревья на сумму 493 тыс. манатов", - подчеркнул генпрокурор.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycanda ekoloji hüquqpozmalarla bağlı 212 cinayət işi başlanılıb

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