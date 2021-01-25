В прошлом году в Азербайджане в ДТП погибли 320 пешеходов

Среди типов инцидентов по-прежнему преобладают наезд на пешехода и столкновения автомобилей

В прошлом году в Азербайджане выросло количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом.

Об этом Report сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана.

Сообщается, что среди типов инцидентов по-прежнему преобладают наезд на пешехода (664 случая - 41,8%) и столкновения автомобилей (529 случаев - 33%).

Из 696 погибших 320 были пешеходами, 194 - водителями, 158 - пассажирами, 20 - велосипедистами, в числе погибших - 131 женщина, 35 - дети и подростки.