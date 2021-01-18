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В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 26 тыс. преступлений

В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 26 тыс. преступлений В 2020 году в Азербайджане было зарегистрировано 26 004 преступления.
Происшествия
18 января 2021 г. 19:11
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 26 тыс. преступлений

В 2020 году в Азербайджане было зарегистрировано 26 004 преступления.

Как сообщает Report, об этом на заседании коллегии заявил министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Он отметил, что 86,7% преступлений составили не представляющие большой общественной опасности не тяжкие преступления:

"Деятельность в сфере борьбы с преступностью, охраны порядка и безопасности в нашей стране проводится во взаимодействии с другими правоохранительными органами, количество преступлений на 100 тысяч населения сократилось на 8 и составило 257 фактов".

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycanda 26 mindən çox cinayət qeydə alınıb

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