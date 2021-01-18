В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 26 тыс. преступлений

В 2020 году в Азербайджане было зарегистрировано 26 004 преступления.
Как сообщает Report, об этом на заседании коллегии заявил министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.
Он отметил, что 86,7% преступлений составили не представляющие большой общественной опасности не тяжкие преступления:
"Деятельность в сфере борьбы с преступностью, охраны порядка и безопасности в нашей стране проводится во взаимодействии с другими правоохранительными органами, количество преступлений на 100 тысяч населения сократилось на 8 и составило 257 фактов".