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В прошлом году в Азербайджане арестовано 83 наркоторговки

В прошлом году в Азербайджане арестовано 83 наркоторговки В прошлом году в связи с незаконным оборотом наркотиков в Азербайджане к уголовной ответственности привлечены 4233 человека.
Происшествия
17 июля 2021 г. 14:42
В прошлом году в Азербайджане арестовано 83 наркоторговки

В прошлом году в связи с незаконным оборотом наркотиков в Азербайджане к уголовной ответственности привлечены 4233 человека.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков за 2020 год.

Из лиц, привлеченных к уголовной ответственности пятеро в возрасте 16-18 лет, 321 - 18-25 лет, 738 - 26-29 лет, 3169 - старше 30 лет.

Из них 4150 мужчин и 83 женщины.

Из привлеченных к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков 3 тыс. - лица без образования и места работы.

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Версия на английском языке 84 women drug dealers arrested in Azerbaijan last year
Версия на азербайджанском языке Ötən il həbs edilən narkotacirlərin 83-ü qadınlar olub

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