В прошлом году в Азербайджане арестовано 83 наркоторговки

В прошлом году в связи с незаконным оборотом наркотиков в Азербайджане к уголовной ответственности привлечены 4233 человека.
Как сообщает Report, об этом говорится в отчете рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков за 2020 год.
Из лиц, привлеченных к уголовной ответственности пятеро в возрасте 16-18 лет, 321 - 18-25 лет, 738 - 26-29 лет, 3169 - старше 30 лет.
Из них 4150 мужчин и 83 женщины.
Из привлеченных к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков 3 тыс. - лица без образования и места работы.