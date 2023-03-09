В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП

В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП

В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП.

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В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП. Об этом Report сообщил начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции Ровшан Тагиев. По его словам, несмотря на проводимую просветительскую работу в сфере соблюдения правил дорожного движения, при анализе ДТП, произошедших на дорогах республики в 2022 году, обнаруживаются неутешительные цифры: "В дорожно-транспортных происшествиях в 2022 году 17 водителей потеряли своих жен, пятеро - отцов, шестеро - матерей, трое - братьев, двое - сестер, семеро - сыновей и двое водителей потеряли дочерей". Подпишитесь на наш Telegram канал