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    В прошлом году в Азербайджане 13 подростков были осуждены за убийство

    Среди них была одна девочка

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В прошлом году в Азербайджане 13 человек из числа задержанных за преднамеренное убийство были подростки в возрасте 14-18 лет.

    Об этом Report сообщили из Госкомстата.

    12 из них мальчики, 1 - девочка.

    В 2015 году за совершение преступлений в целом задержаны 286 подростков того же возраста. Пятеро из них были девочками.

    2 девочки и 136 мальчиков были осуждены за совершение кражи.

    Большинство подростков (138 человек) задержали за кражу, а четверых - за разбой. 

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