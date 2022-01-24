32 человека экстрадированы в Азербайджан в прошлом году

"Несмотря на связанные с пандемией COVID-19 трудности в прошлом году, укреплены отношения с соответствующими зарубежными органами и международными организациями для повышения международного престижа прокуратуры".

"Несмотря на связанные с пандемией COVID-19 трудности в прошлом году, укреплены отношения с соответствующими зарубежными органами и международными организациями для повышения международного престижа прокуратуры".

Как передает Report, об этом генпрокурор Кямран Алиев заявил на расширенном заседании коллегии в Генеральной прокуратуре.

Он отметил, что двусторонние документы о сотрудничестве подписаны с Генеральными прокуратурами России, Турции, Украины, Грузии, Казахстана, Узбекистана и Следственным комитетом Беларуси. В Баку состоялось первое заседание Совета генеральных прокуроров государств-членов Организации тюркских государств, в рамках которого был учрежден Совет.

"Как проявление эффективного сотрудничества организации с зарубежными партнерами, скрывающиеся за границей 32 человека, обвиняемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, задержаны и экстрадированы в нашу страну", - сообщил К.Алиев.