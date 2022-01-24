О нас
Report Georgia
Аудио новости

32 человека экстрадированы в Азербайджан в прошлом году

32 человека экстрадированы в Азербайджан в прошлом году "Несмотря на связанные с пандемией COVID-19 трудности в прошлом году, укреплены отношения с соответствующими зарубежными органами и международными организациями для повышения международного престижа прокуратуры".
Происшествия
24 января 2022 г. 13:04
32 человека экстрадированы в Азербайджан в прошлом году

"Несмотря на связанные с пандемией COVID-19 трудности в прошлом году, укреплены отношения с соответствующими зарубежными органами и международными организациями для повышения международного престижа прокуратуры".

Как передает Report, об этом генпрокурор Кямран Алиев заявил на расширенном заседании коллегии в Генеральной прокуратуре.

Он отметил, что двусторонние документы о сотрудничестве подписаны с Генеральными прокуратурами России, Турции, Украины, Грузии, Казахстана, Узбекистана и Следственным комитетом Беларуси. В Баку состоялось первое заседание Совета генеральных прокуроров государств-членов Организации тюркских государств, в рамках которого был учрежден Совет.

"Как проявление эффективного сотрудничества организации с зарубежными партнерами, скрывающиеся за границей 32 человека, обвиняемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, задержаны и экстрадированы в нашу страну", - сообщил К.Алиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ötən il xaricdə gizlənən 32 nəfər tutularaq Azərbaycana gətirilib

Другие новости из категории

Обнародовано число уголовных дел, заведенных в Азербайджане в 2021 году
Обнародовано число уголовных дел, заведенных в Азербайджане в 2021 году
24 января 2022 г. 12:46
Началась конфискация принадлежащего обвиняемым лицам имущества за рубежом
Началась конфискация принадлежащего обвиняемым лицам имущества за рубежом
24 января 2022 г. 12:02
Генпрокурор: В прошлом году коррупционные преступления увеличились вдвое
Генпрокурор: В прошлом году коррупционные преступления увеличились вдвое
24 января 2022 г. 11:38
Кямран Алиев: Обеспечено раскрытие восьми уголовных дел, оставшихся с предыдущих лет
Кямран Алиев: Обеспечено раскрытие восьми уголовных дел, оставшихся с предыдущих лет
24 января 2022 г. 11:29
Кямран Алиев: В 2021 году органами прокуратуры заведено 2 895 уголовных дел
Кямран Алиев: В 2021 году органами прокуратуры заведено 2 895 уголовных дел
24 января 2022 г. 11:17
Обнародовано число суицидов в Азербайджане в прошлом году
Обнародовано число суицидов в Азербайджане в прошлом году
24 января 2022 г. 10:57
За выходные в ДТП погибли пять человек
За выходные в ДТП погибли пять человек
24 января 2022 г. 10:44
Генпрокурор: В прошлом году было совершено 156 покушений на убийство
Генпрокурор: В прошлом году было совершено 156 покушений на убийство
24 января 2022 г. 10:38
ANAMA: На освобожденных территориях очищены от мин еще 67 га земель
ANAMA: На освобожденных территориях очищены от мин еще 67 га земель
24 января 2022 г. 10:33
Раскрыто 87,3% из зарегистрированных в прошлом году более 31 тыс. преступлений
Раскрыто 87,3% из зарегистрированных в прошлом году более 31 тыс. преступлений
24 января 2022 г. 10:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi