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В прошлом году в 31 медучреждении ограничена радиологическая деятельность  

В прошлом году в 31 медучреждении ограничена радиологическая деятельность   Государственное агентство по регулированию ядерной и радиологической деятельности при МЧС в 2023 году ограничило радиологическую деятельность в 31 медицинском учреждении.
Происшествия
24 января 2024 г. 15:22
В прошлом году в 31 медучреждении ограничена радиологическая деятельность  

Государственное агентство по регулированию ядерной и радиологической деятельности при МЧС в 2023 году ограничило радиологическую деятельность в 31 медицинском учреждении.

Об этом Report сообщили в МЧС.

За прошлый год Агентство выдало 151 “специальное разрешение” на осуществление деятельности, связанной с источниками ионизирующего излучения. 117 из них приходится на медицинские учреждения, 34 - на промышленные и научно-исследовательские учреждения. Кроме того, было выдано 92 заключения по итогам экспертиз ядерной и радиационной безопасности проектов, реализуемых объектами, занимающимися ядерной и радиологической деятельностью, а также новых технологических процессов и оборудования, используемых на этих объектах.

Кроме того, в целях обеспечения государственного контроля за обеспечением ядерной и радиационной безопасности агентством проведено 306 контрольно-проверочных мероприятий. В результате этих мер составлено 154 административных протокола, рассмотрено 150 административных дел, в связи с выявленными нарушениями ограничена радиологическая деятельность в 31 медицинском учреждении.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il 31 tibb müəssisəsində radioloji fəaliyyət məhdudlaşdırılıb

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