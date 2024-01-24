В прошлом году в 31 медучреждении ограничена радиологическая деятельность

Государственное агентство по регулированию ядерной и радиологической деятельности при МЧС в 2023 году ограничило радиологическую деятельность в 31 медицинском учреждении.

Государственное агентство по регулированию ядерной и радиологической деятельности при МЧС в 2023 году ограничило радиологическую деятельность в 31 медицинском учреждении.

Об этом Report сообщили в МЧС.

За прошлый год Агентство выдало 151 “специальное разрешение” на осуществление деятельности, связанной с источниками ионизирующего излучения. 117 из них приходится на медицинские учреждения, 34 - на промышленные и научно-исследовательские учреждения. Кроме того, было выдано 92 заключения по итогам экспертиз ядерной и радиационной безопасности проектов, реализуемых объектами, занимающимися ядерной и радиологической деятельностью, а также новых технологических процессов и оборудования, используемых на этих объектах.

Кроме того, в целях обеспечения государственного контроля за обеспечением ядерной и радиационной безопасности агентством проведено 306 контрольно-проверочных мероприятий. В результате этих мер составлено 154 административных протокола, рассмотрено 150 административных дел, в связи с выявленными нарушениями ограничена радиологическая деятельность в 31 медицинском учреждении.