Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В прошлом году судами первой инстанции в Азербайджане осуждено 13 270 человек.

Как сообщает Report, это отражено в данных о деятельности Верховного суда на 2015-й год.

В том числе общими судами первой инстанции осуждены 11 тыс. 951 человек, военными судами - 1 319 человек.

В информации говорится, что в 2015 году в отношении 69 человек вынесен оправдательный приговор. Общее число осужденных судами первой инстанции в 2015 году по сравнению с 2014-м годом снизилось на 72 человека.