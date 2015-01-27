В прошлом году статистика ДТП в Азербайджане сократилась

Рамиль Усубов: "В значительной степени сократилось также количество погибших и пострадавших"

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ "Количество зарегистрированных в республике транспортных средств возросло на 62.863 единиц и составило 1.308.540. На этом фоне статистика ДТП, погибших и пострадавших заметно сократилась".

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов в ходе прошедшего в МВД расширенного заседания коллегии, посвященного борьбе с преступностью, защите общественного правопорядка и обеспечению общественной безопасности.

Р.Усубов сказал, что по сравнению с 2013 годом в прошлом году из-за различных административных правонарушений по республике составлено на 68,3% (2 444 042) больше протоколов: "В результате оштрафовано 2 336 488 человек, 4312 человек арестованы судами в административном порядке, а 40069 - получили предупреждения".