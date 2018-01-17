В прошлом году на основе обращений на "горячую линию" Главного управления по борьбе с коррупцией возбуждено 23 уголовных дела

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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В отчетный период в центр связи "горячей линии" - 161 Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре поступило 4183 обращений.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам 2017 года заявил заместитель генпрокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев.

Он отметил, что по сравнению с 2016 годом количество обращений на "горячую линию" сократилось на 1309 единиц (23,8%): "Это связано и с расширением географии деятельности центров ASAN xidmət и увеличением видов оказываемых услуг. На основе обращений в центр связи на "горячую линию" возбуждено 23 уголовных дела. Также в результате мер, принятых совместно с соответствующими госструктурами, было обеспечено положительное разрешение других обращений. В соответствующие структуры направлены обращения по восстановлению нарушенных прав граждан и устранению правонарушений".