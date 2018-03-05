 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В прошлом году к уголовной ответственности привлечено более 30 известных в криминальном мире лиц

    В 2017 году обезврежено 1028 преступных группировок

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В прошлом году в результате проведенных комплексных профилактических мероприятий общее количество преступлений сократилось на 2,7% по сравнению с 2016 годом.

    Как сообщает Report, это отражено в отчете Кабмина о деятельности в 2017 году.

    В документе отмечается, что следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия вместе с органами прокуратуры по оставшимся из предыдущих лет преступлениям были успешно продолжены, обеспечено раскрытие 418 преступлений.

    Сообщается, что в целом, основная функция полиции – раскрытие преступлений, по сравнению с 2016 годом улучшилось в отчетный период на 2,6% и составило 85,8%.

    Были задержаны 3415 человек (примерно на 13% больше, чем в 2016), скрывающиеся от суда, следствия и следственных органов. Посредством национального бюро Интерпола было установлено местонахождение 76 объявленных в международный розыск лиц. В целом результат розыскных работ составил 71.4%.

    За отчетный период к судебной ответственности привлечены 113 тыс. 822 человека, в том числе 2 тыс. 454 человека, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

    В отчете подчеркивается, что в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 1028 преступных группировок, 31 известное в криминальном мире лицо было привлечено к уголовной ответственности, ликвидированы 2 человека, оказавшие сотрудникам полиции вооруженное сопротивление.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi