​В прошлом году из органов юстиции уволено 34 сотрудника Пенитенциарной службы

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В прошлом году приняты конкретные меры, направленные на ликвидацию случаев злоупотребления должностными полномочиями и негативов.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня заместитель министра юстиции, начальник Пенитенциарной службы Мадат Гулиев в ходе выступления на прошедшем с участием министра юстиции Фикрета Мамедова расширенном совещании, посвященном итогам 2014 года и предстоящим работам.

По его словам, за допущенные в прошлом году грубые правонарушения 347 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности, 36 сотрудников освободили от занимаемых должностей, а 34 были уволены из органов юстиции.