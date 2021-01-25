В прошлом году из Азербайджана экстрадированы 25 заключенных

"Лица, находящиеся за рубежом, могут получить документ по гражданским вопросам в Азербайджане в рамках международного сотрудничества Министерства юстиции. Лица, находящиеся за рубежом, могут получить информацию о рождении, получении пенсии, труде, имущест

"Лица, находящиеся за рубежом, могут получить документ по гражданским вопросам в Азербайджане в рамках международного сотрудничества Министерства юстиции. Лица, находящиеся за рубежом, могут получить информацию о рождении, получении пенсии, труде, имуществе, алиментах и др. В рамках сотрудничества осуществляются определенные обмены в уголовной сфере. Это включает в себя допрос какого-либо свидетеля в Азербайджане по совершенным за рубежом уголовным делам, получение соответствующих документов и другие вопросы".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности Министерства юстиции за 2020 год, сказал начальник управления международного сотрудничества Министерства юстиции Адиль Абилов.

Адиль Абилов отметил, что после консультаций с партнерами в сфере передачи осужденных и их экстрадиции был решен вопрос осуществления процессов по электронному документообороту. В прошлом году 5 заключенных были доставлены в Азербайджан, а 25 иностранных заключенных были экстрадированы в свои страны. До сих пор были проблемы с экстрадицией, потому что границы закрыты. Так как должны были поступить оригиналы судебных документов. Поэтому были проведены консультации с рядом партнеров, выражена просьба принять в исполнение электронные документы. В результате этого в прошлом году семь человек из-за рубежа были экстрадированы в Азербайджан, а шесть иностранных граждан – из нашей республики в другие государства.

Начальник управления отметил, что, хотя экстрадиция и передача осужденных иногда считаются одним и тем же, но это разные понятия. Экстрадиция означает то, что если лицо совершает преступление и бежит в другую страну, определяется страна, в которую оно сбежало, его задерживают там и передают Азербайджану. А во время передачи осужденного, если азербайджанец был осужден в другой стране, он подает заявление и выражает намерение отбыть наказание в стране, гражданином которой он является.