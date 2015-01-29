В прошлом году Европейский суд вынес 11 решений по Азербайджану

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В 2014 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял 11 решений по Азербайджану. Как сообщаетReport, об этом говорится в ежегодном докладе ЕСПЧ «Обзор деятельности за 2014 год».

Согласно данным, приведенным в обзоре, за прошедший год в ЕСПЧ было подано 403 заявления по Азербайджану. 245 были отклонены, по 11 делам были вынесены решения.

На стадии коммуникации с правительством Азербайджана в 2014 году находились 117 дел.

Азербайджан присоединился к Европейской конвенции по правам человека в январе 2001 года. Первое дело было принято в 2006 году. По данным на 31 декабря 2014 года, из Азербайджана за весь период в ЕСПЧ было подано 1.404 заявления.

Согласно докладу о деятельности суда в 2014 году, представленному сегодня в Страсбурге председателем ЕСПЧ Дином Шпильманом, к концу прошлого года на рассмотрении суда оказалось в общей сложности 69.900 дел, что на 30% меньше по сравнению с концом 2013 года. В 2014 году рассматривалось больше всего дел из Украины (19,5%), Италии (14,4%), России (14,3%) и Турции (13,6%).