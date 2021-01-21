О нас
Report Georgia
Аудио новости

В прошлом году 8 сотрудников Прокуратуры города Баку были наказаны

В прошлом году 8 сотрудников Прокуратуры города Баку были наказаны 21 января состоялось оперативное совещание в формате видеоконференции, посвященное обсуждению состояния работы, проделанной органами прокуратуры города Баку в сфере борьбы с преступностью и правонарушениями, укрепления законности, защиты прав и свобод гра
Происшествия
21 января 2021 г. 19:39
В прошлом году 8 сотрудников Прокуратуры города Баку были наказаны

21 января состоялось оперативное совещание в формате видеоконференции, посвященное обсуждению состояния работы, проделанной органами прокуратуры города Баку в сфере борьбы с преступностью и правонарушениями, укрепления законности, защиты прав и свобод граждан в 2020 году и предстоящих задач.

Как сообщает Report, в течение 2020 года соответствующими приказами Генеральной прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечено восемь сотрудников городских органов прокуратуры, нарушивших трудовую и исполнительную дисциплину, из них один человек освобожден от занимаемой должности, пятерым объявлен выговор, одному сотруднику сделано замечание, один человек исключен из органов прокуратуры с лишением звания.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ötən il Bakı Şəhər Prokurorluğunun 8 əməkdaşı cəzalandırılıb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Самед Сеидов: Мы впервые едем на сессию ПАСЕ как восстановившая свою территориальную целостность страна
Самед Сеидов: Мы впервые едем на сессию ПАСЕ как восстановившая свою территориальную целостность страна
21 января 2021 г. 16:51
Удо Штайнбах: В ходе карабахской войны международное сообщество показало, что у него своя повестка дня
Удо Штайнбах: В ходе карабахской войны международное сообщество показало, что у него своя повестка дня
21 января 2021 г. 16:38
Обнародован состав счетной комиссии Милли Меджлиса
Обнародован состав счетной комиссии Милли Меджлиса
21 января 2021 г. 11:21
Американский аналитик о внешней политике США при президентстве Байдена
Американский аналитик о внешней политике США при президентстве Байдена
21 января 2021 г. 10:36
Обнародован размер затраченных на закупку вакцин от коронавируса средств
Обнародован размер затраченных на закупку вакцин от коронавируса средств
19 января 2021 г. 12:19
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
18 января 2021 г. 18:19
На станцию 8 ноября Бакметрополитена назначен новый начальник
На станцию "8 ноября" Бакметрополитена назначен новый начальник
18 января 2021 г. 16:01
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
18 января 2021 г. 11:49
В Карабахе создадут Музей культуры
В Карабахе создадут Музей культуры
18 января 2021 г. 11:41
Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
14 января 2021 г. 18:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi