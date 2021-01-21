В прошлом году 8 сотрудников Прокуратуры города Баку были наказаны

21 января состоялось оперативное совещание в формате видеоконференции, посвященное обсуждению состояния работы, проделанной органами прокуратуры города Баку в сфере борьбы с преступностью и правонарушениями, укрепления законности, защиты прав и свобод гра

21 января состоялось оперативное совещание в формате видеоконференции, посвященное обсуждению состояния работы, проделанной органами прокуратуры города Баку в сфере борьбы с преступностью и правонарушениями, укрепления законности, защиты прав и свобод граждан в 2020 году и предстоящих задач.

Как сообщает Report, в течение 2020 года соответствующими приказами Генеральной прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечено восемь сотрудников городских органов прокуратуры, нарушивших трудовую и исполнительную дисциплину, из них один человек освобожден от занимаемой должности, пятерым объявлен выговор, одному сотруднику сделано замечание, один человек исключен из органов прокуратуры с лишением звания.