В прошлом году более 800 граждан Армении были задержаны в Германии за кражи

Германия в прошлом году аннулировала вид на жительство более 600 граждан Армении и депортировала их из страны.
Об этом в ответ на запрос Европейского бюро Report сообщило Министерство внутренних дел Германии.
В течение 2020 года по факту кражи были задержаны и привлечены к ответственности 804 гражданина Армении. 70% задержанных были обвинены в краже ценностей из торговых объектов.
Министерство сообщило, что в прошлом году в Германии было задержано 205 223 человека, совершивших кражи из торговых центров. Из них 119 834 - граждане Германии, а 85 389 - иностранные граждане.