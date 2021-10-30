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В прошлом году более 800 граждан Армении были задержаны в Германии за кражи

В прошлом году более 800 граждан Армении были задержаны в Германии за кражи Германия в прошлом году аннулировала вид на жительство более 600 граждан Армении и депортировала их из страны.
Происшествия
30 октября 2021 г. 10:38
В прошлом году более 800 граждан Армении были задержаны в Германии за кражи

Германия в прошлом году аннулировала вид на жительство более 600 граждан Армении и депортировала их из страны.

Об этом в ответ на запрос Европейского бюро Report сообщило Министерство внутренних дел Германии.

В течение 2020 года по факту кражи были задержаны и привлечены к ответственности 804 гражданина Армении. 70% задержанных были обвинены в краже ценностей из торговых объектов.

Министерство сообщило, что в прошлом году в Германии было задержано 205 223 человека, совершивших кражи из торговых центров. Из них 119 834 - граждане Германии, а 85 389 - иностранные граждане.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il 804 Ermənistan vətəndaşı Almaniyada oğurluq etdiyinə görə saxlanılıb

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