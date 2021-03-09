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В прошлом году более 100 человек были обвинены во взяточничестве

В прошлом году более 100 человек были обвинены во взяточничестве В 2020 году Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре завершило предварительное расследование 214 уголовных дел в отношении 298 человек.
Происшествия
9 марта 2021 г. 18:47
В прошлом году более 100 человек были обвинены во взяточничестве

В 2020 году Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре завершило предварительное расследование 214 уголовных дел в отношении 298 человек.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров за 2020 год.

Из них 281 уголовное дело направлено в суды для рассмотрения.

Из направленных в суды дел в отношении 39 лиц, 33 дела были возбуждены в связи с присвоением и растратой с использованием служебного положения, в отношении 43 лиц - 35 дел о мошенничестве с использованием служебного положения, в отношении 18 лиц - 12 дел о злоупотреблении должностными полномочиями, в отношении 70 лиц - 34 дела о получении взяток, в отношении 57 лиц -35 дел о даче взяток и подстрекательстве к даче взяток.

В ближайшие дни отчет будет вынесен на обсуждение в Милли Меджлисе.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il 100-dən artıq şəxs rüşvət cinayətlərində ittiham edilib

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