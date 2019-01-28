В прошлом году арестовано 2 913 человек, не исполнивших судебное решение

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В значительной степени вырос объем работы по исполнению решений суда, что является одним из важных направлений деятельности министерства юстиции.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства юстиции, об этом сказали на расширенном совещании, посвященном обсуждению решений судебных и других органов в 2018 году, в том числе исполнению решений, не связанных с лишением свободы, следствию по преступлениям против правосудия и др. и предстоящим задачам.

Так, в 2018 году в исполнительные структуры поступило 873 тыс. исполнительных дел, из них исполнены более 450 тыс, меры по исполнению остальных продолжаются.

За преднамеренное уклонение от исполнения решений судов 6 775 человек привлечены к административной ответственности, в том числе 2 913 человек были арестованы в административном порядке, в отношении 446 человек возбуждено уголовное дело.