В прошлом году 33 сотрудника прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности

В 2022 году 224 сотрудника прокуратуры были привлечены к поощрительным мероприятиям, 33 - к дисциплинарной ответственности.

В 2022 году 224 сотрудника прокуратуры были привлечены к поощрительным мероприятиям, 33 - к дисциплинарной ответственности.

Как сообщает Report, об этом генпрокурор Кямран Алиев сказал на расширенном заседании коллегии, посвященном итогам 2022 года и предстоящим задачам.

В 2022 году из привлеченных к дисциплинарной ответственности двое были отстранены из органов прокуратуры, восемь освобождены от занимаемой должности, в отношении двух сотрудников возбуждено уголовное дело.

Генпрокурор отметил, что в 2022 году 83 человека были приняты на работу по итогам собеседования.

К.Алиев добавил, что в прошлом году в Генеральный директорат по правам человека и верховенству права Совета Европы, Европейский суд по правам человека и Международную ассоциацию прокуроров были командированы по одному сотруднику для повышения квалификации, в настоящее время 3 человека заочно получают образование в магистратуре Международной антикоррупционной академии.