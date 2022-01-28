В прокуратуре расследует причину гибели сотрудника "Азеришыг"

В прокуратуре Сальянского района расследуют причину смерти сотрудника ОАО "Азеришыг".

В прокуратуре Сальянского района расследуют причину гибели сотрудника ОАО "Азеришыг".

Об этом сообщает Report со ссылкой на районную прокуратуру.

В ведомство поступила информация о смерти от удара электрическим током жителя Сальянского района Намуса Мириева, 1987 года рождения.

В ходе расследования установлено, что электромонтер Гарачалинского сетевого участка Сальянской электросети Ширванского регионального управления энергоснабжения и сбыта ОАО "Азеришыг" Намус Мириев погиб в результате поражения электрическим током при ремонте электропроводки в селе Варлы-1.

По факту в прокуратуре Сальянского района проводится расследование.