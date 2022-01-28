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В прокуратуре расследует причину гибели сотрудника "Азеришыг"

В прокуратуре расследует причину гибели сотрудника "Азеришыг" В прокуратуре Сальянского района расследуют причину смерти сотрудника ОАО "Азеришыг".
Происшествия
28 января 2022 г. 09:38
В прокуратуре расследует причину гибели сотрудника Азеришыг
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В прокуратуре Сальянского района расследуют причину гибели сотрудника ОАО "Азеришыг".

Об этом сообщает Report со ссылкой на районную прокуратуру.

В ведомство поступила информация о смерти от удара электрическим током жителя Сальянского района Намуса Мириева, 1987 года рождения.

В ходе расследования установлено, что электромонтер Гарачалинского сетевого участка Сальянской электросети Ширванского регионального управления энергоснабжения и сбыта ОАО "Азеришыг" Намус Мириев погиб в результате поражения электрическим током при ремонте электропроводки в селе Варлы-1.

По факту в прокуратуре Сальянского района проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Prokurorluq “Azərişığ”ın əməkdaşının ölümü ilə bağlı məlumat yayıb

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