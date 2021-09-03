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В прокуратуре Гянджи возбудили уголовное о хищениях в учебных заведениях

В прокуратуре Гянджи возбудили уголовное о хищениях в учебных заведениях В Гяндже возбуждено уголовное дело в связи с фактами хищений в профессиональных школах и лицее
Происшествия
3 сентября 2021 г. 16:43
В прокуратуре Гянджи возбудили уголовное о хищениях в учебных заведениях
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В Гяндже возбуждено уголовное дело в связи с фактами хищений в профессиональных школах и лицее.

Об этом сообщает Report со ссылкой на прокуратуру города.

В результате проверки, проведенной Государственным агентством по профессиональному образованию при Министерстве образования Азербайджана, был выявлен ряд нарушений в гянджинских профессиональных школах №1 и №2 и гянджинском профлицее № 3. В связи с выявленными фактами было направлено обращение в Генеральную прокуратуру.

В прокуратуре города Гянджа было проведено расследование и установлено, что должностные лица образовательных учреждений, используя служебные позиции, присвоили денежные средства: в Гянджинской профессиональной школе №1 в общей сложности 34 тыс. манатов, в Гянджинской профессиональной школе № 2 в общей сложности 25 тыс. манатов, а в Гянджинском профессиональном лицее № 3 в общей сложности 32 тыс. манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям УК 179.2.2, 179.2.3, 179.2.4 (Присвоение или растрата, совершенные повторно, лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями).

В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается.

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