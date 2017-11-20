В произошедших в этом году в Баку ДТП с участием автобусов пострадали 39 человек

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ "По сравнению с прошлым годом, в течение 10 месяцев этого года в ДТП с участием общественного транспорта наблюдается снижение числа пострадавших".

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель главврача по вопросам лечения Станции скорой и неотложной медицинской помощи города Баку Ирада Алиева.

По ее словам, число пострадавших в ДТП с участием автобусов в аналогичный период прошлого года составляло 79 человек, в этом году эта цифра упала до 39: "Также сократилось количество пострадавших в массовых автоавариях с 285 до 202 человек. Кроме того, в течение 10 месяцев нынешнего года на станцию поступило 1937 обращений по причине транспортных происшествий. В результате этих случаев 1691 человек был госпитализирован. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение числа автомобильных аварий. Так, в результате 2020 транспортных происшествий за отчетный период 2016 года был госпитализирован 1771 человек. Это означает снижение на 83 аварии и сокращение числа госпитализированных на 80 человек".

Она также отметила, что в праздничные и выходные дни и с наступлением темноты автоаварий происходит больше: "Это объясняется наличием большого количества транспортных средств в это время, а также интенсивностью движения на магистральных дорогах. На рост числа автоаварий в вечернее время влияет усталость управляющих транспортным средством лиц в конце рабочего дня и отсутствие достаточного освещения на некоторых дорогах".