В принадлежащем Бакпорту автомобиле найдены наркотики

Благодаря бдительности сотрудников Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана был предотвращен незаконный ввоз на территорию страны наркотических и психотропных веществ на крупную сумму.

Как сообщили Report в пресс-центре ГПС, 2 июня в 01:30 на территории пограничной заставы "Гёйтепе" близ села Агалы появился автомобиль марки "Газель" белого цвета с государственным номером 99-JG-082. Из автомобиля вышел человек и принялся подозрительно осматривать округу, чем привлек внимание пограничников. Затем он взял сверток, спрятанный у дороги, и попытался покинуть место происшествия. Он не подчинился требованию пограничного наряда остановиться и попытался сбежать, в результате был задержан вместе с водителем автомобиля.

Установлены личности задержанных. Ими оказались житель Баку Эйвазов Таир Насрулла оглу, 1973 года рождения, и житель Агджабединского района Мамедов Рашид Видади оглу, 1981 года рождения. В свертке, найденной в машине, были обнаружены и изъяты 9 кг 350 г наркотических веществ (4 кг 265 г героина, 2 кг 10 г метамфетамина, 2 кг 5 г опиума, 1 кг 70 г марихуаны и 490 лекарственных препаратов).

В ходе расследования выяснилось, что автомобиль, которым управлял Р.Мамедов, принадлежал ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт". По факту возбуждено уголовное дело.