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В приграничных районах Азербайджана с Россией начались оперативно-розыскные мероприятия "Граница-Щит"

В приграничных районах Азербайджана с Россией начались оперативно-розыскные мероприятия "Граница-Щит" В приграничных районах Азербайджана с Россией начались комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия под условным названием "Граница-Щит".
Происшествия
19 июня 2023 г. 11:09
В приграничных районах Азербайджана с Россией начались оперативно-розыскные мероприятия Граница-Щит

В приграничных районах Азербайджана с Россией начались комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия под условным названием "Граница-Щит".

Как сообщает Report, мероприятия проводятся на основании соглашения между министерствами внутренних дел Азербайджана и России.

В связи с проводимыми операциями в Губинском, Гусарском, Хачмазском, Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском и Габалинском районах установлены полицейские посты.

Основной целью операций, которые продлятся неделю, является исполнение решений, принятых по вопросам приграничного сотрудничества, выявление и обезвреживание членов транснациональных организованных преступных групп и террористических организаций, проведение комплекса организационно-практических мероприятий по выявлению и перекрытию каналов поступления финансовых и материальных ресурсов, направленных на перевозку оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотических средств, а также совершение иных противоправных деяний.

Мероприятия продлятся до 25 июня.

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Версия на английском языке Azerbaijan implementing operation-search measures in districts bordering Russia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Rusiya ilə sərhədyanı ərazilərində “Sərhəd-Sipər” əməliyyat-axtarış tədbirləri başlayıb

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