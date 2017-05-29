В праздничный день в ДТП 5 человек погибли, 9 пострадали

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ В День Республики – 28 Мая на дорогах Азербайджана погибло 5 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел.

По информации, вчера в республике зафиксировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек.

Кроме того, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 5 фактов, связанных с наркотиками.

Задержано 16 человек, подозреваемых в совершении преступлений.