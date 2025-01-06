В праздничные дни в Азербайджане произошло 252 пожара

В нерабочие дни соответствующими структурами Министерства по чрезвычайным ситуациям проведены 252 операции по тушению пожаров, а также аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий 6 ДТП.

В нерабочие дни соответствующими структурами Министерства по чрезвычайным ситуациям проведены 252 операции по тушению пожаров, а также аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий 6 ДТП.

Как сообщили Report в ведомстве, в указанном периоде зафиксировано 25 фактов оказания помощи оставшимся в беспомощном состоянии.

В общей сложности силами МЧС в праздничные дни было спасено 28 человек, 5 из которых были несовершеннолетними, в ходе инцидентов пострадали три человека.

Также в праздничные дни сотрудниками МЧС переданы по назначению тела 10 человек.