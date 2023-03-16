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В праздничные дни полиция будет работать в усиленном режиме

В праздничные дни полиция будет работать в усиленном режиме Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к населению в связи с организацией несения службы в нерабочие дни.
Происшествия
16 марта 2023 г. 10:35
В праздничные дни полиция будет работать в усиленном режиме

Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к населению в связи с организацией несения службы в нерабочие дни.

Как сообщили Report в управлении, в дни праздника Новруз сотрудники полиции будут нести службу в усиленном режиме.

"Учитывая, что в нерабочие дни у владельцев и водителей транспортных средств больше свободного времени, расположенные в Сабунчинском и Гарадагском районах столицы центры технического осмотра для проведения технического осмотра транспортных средств, Регистрационно-экзаменационный отдел Главного управления дорожной полиции для осуществления регистрации транспортных средств и проведения экзаменов, а также регистрационно-экзаменационные отделы и центры технического осмотра в других городах и регионах республики в праздничные дни будут работать непрерывно с 09:00 до 18:00", - говорится в информации.

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Версия на азербайджанском языке Bayram günlərində polis gücləndirilmiş iş rejimində xidmət aparacaq

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