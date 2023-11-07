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В праздничные дни МЧС будет работать в усиленном режиме

В праздничные дни МЧС будет работать в усиленном режиме Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) перейдет на усиленный режим работы в нерабочие дни, объявленные по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага.
Происшествия
7 ноября 2023 г. 10:24
В праздничные дни МЧС будет работать в усиленном режиме

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) перейдет на усиленный режим работы в нерабочие дни, объявленные по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага.

Об этом Report сообщили в МЧС.

В соответствии с приказом, подписанным министром по чрезвычайным ситуациям генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым, в праздничные дни соответствующим структурным подразделениям и учреждениям министерства были даны поручения об организации деятельности по обеспечению безопасности граждан, оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, которые могут произойти в местах массового скопления людей, на объектах жизнеобеспечения и прочих значимых объектах, оперативному устранению их возможных последствий.

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