В праздничные дни МЧС будет работать в усиленном режиме

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) перейдет на усиленный режим работы в нерабочие дни, объявленные по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) перейдет на усиленный режим работы в нерабочие дни, объявленные по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага.

Об этом Report сообщили в МЧС.

В соответствии с приказом, подписанным министром по чрезвычайным ситуациям генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым, в праздничные дни соответствующим структурным подразделениям и учреждениям министерства были даны поручения об организации деятельности по обеспечению безопасности граждан, оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, которые могут произойти в местах массового скопления людей, на объектах жизнеобеспечения и прочих значимых объектах, оперативному устранению их возможных последствий.