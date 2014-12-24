 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В праздничные дни дорожная полиция будет работать в усиленном режиме

    ГУДПГБ будет работать в таком режиме до 7 января

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и новогодними праздниками сотрудники Государственного управления дорожной полиции города Баку (ГУДПГБ) будут работать в усиленном режиме.

    Об этом заявил Report начальник отдела ГУДПГБ Вагиф Асадов. По его словам, для обеспечения безопасности водителей и пешеходов в канун праздников личный состав государственной дорожной полиции будет работать в усиленном режиме: "Дополнительные полицейские наряды будут дежурить также в местах проведения праздничных мероприятий".

    В.Асадов также предупредил водителей: "В праздничные дни возрастает число водителей, выезжающих в районы. Для обеспечения собственной безопасности, безопасности пассажиров и окружающих, они должны быть предельно внимательны. Рекомендуется не выезжать на дальние расстояния на имеющих неполадки автомобилях".

    Отметим, что ГУДПГБ будет работать в усиленном режиме до 7 января.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi