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В пожаре в Сиязани погибли два человека

В пожаре в Сиязани погибли два человека 31 июля около 12 часов поступила информация о гибели Низами Ганбаева 1959 года рождения и Джахангира Зейналова 1970 года рождения в результате пожара, произошедшего в селе Сядан Сиязанского района.
Происшествия
1 августа 2020 г. 11:12
В пожаре в Сиязани погибли два человека

31 июля около 12 часов поступила информация о гибели Низами Ганбаева 1959 года рождения и Джахангира Зейналова 1970 года рождения в результате пожара, произошедшего в селе Сядан Сиязанского района.

Как сообщили Report в прокуратуре Сиязанского района, на месте происшествия был проведен осмотр с участием сотрудников прокуратуры, полиции, Министерства по чрезвычайным ситуациям, эксперта Центра судебной экспертизы Министерства юстиции и понятых.

По данному факту прокуратурой Сиязанского района возбуждено уголовное дело по статье 314.3 (халатность, причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) Уголовного кодекса.

По делу назначены судебно-медицинская, судебно-пожарная экспертизы, допрошены свидетели и выполнены другие необходимые процессуальные действия.

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Версия на азербайджанском языке Siyəzəndə dağlıq ərazidəki yanğında iki nəfər ölüb, cinayət işi başlanılıb

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