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    В пожаре в Гобустане сгорели малолетние брат и сестра

    Еще один ребенок получил ожоги© Report

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В пожаре в Гобустане сгорели малолетние брат и сестра.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт МЧС, в районном селе Гараджузлю сгорел одноэтажный 4-комнатный дом общей площадью 80 кв.м.

    При расследовании пожара были найдены обгоревшие тела Бабашева Видади Закария оглу 2013 г.р. и Бабашевой Захры Закария гызы 2016 г.р. Во время пожара еще один ребенок (2011 г.р.) получил ожоги.

    Близлежащие постройки были спасены от огня. Пожар потушен.

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