После Отечественной войны 350 человек подорвались на минах, 65 из них погибли

В Азербайджане после окончания Отечественной войны 350 человек подорвались на минах, 65 из них погибли.

В Азербайджане после окончания Отечественной войны 350 человек подорвались на минах, 65 из них погибли.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов сказал на пресс-конференции, посвященной 4 апреля - Международному дню просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

По его словам, динамика минных инцидентов идет на спад: "Более 70% жертв мин - гражданские лица. Среди них люди всех возрастных категорий".

Сулейманов отметил, что в целом число жертв мин в Азербайджане составляет 3 429 человек, из которых 357 - дети, 38 - женщины: "Из них 595 человек погибли".