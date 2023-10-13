В поселке Сулутепе задержан подозреваемый в убийстве своей сестры

В поселке Сулутепе задержан 19-летний парень, подозреваемый в убийстве своей сестры.
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В надзорном органе отметили, что 12 октября около 23:00 поступила информация об убийстве Илахи Керимовой, 2003 года рождения.
В ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Гасан Керимов, 2004 года рождения, во время ссоры в одном из частных жилых домов, расположенных на территории поселка Сулутепе Бинагадинского района, задушил свою сестру И.Керимову.
По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, Г.Керимов задержан в качестве подозреваемого.
Предварительное следствие по делу продолжается.