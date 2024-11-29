В поселке Сарай снесена незаконная постройка

11:51

В поселке Сарай Абшеронского района снесено незаконное сооружение.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), исполнительная власть Абшеронского района обнаружила факт незаконных строительных работ на сельскохозяйственных землях района и обратилась в МЧС с просьбой принять соответствующие меры.

В результате мер, предпринятых Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве МЧС при участии представителей Исполнительной власти Абшеронского района, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и Государственной службы по вопросам имущества незаконная постройка была снесена.