В поселке Сарай обнаружены боеприпасы

В поселке Сарай Абшеронского района обнаружены боеприпасы.

В поселке Сарай Абшеронского района обнаружены боеприпасы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска совместно с сотрудниками правоохранительных органов обнаружила на территории поселка боеприпасы: два пистолета Макарова калибра 9 мм, два охотничьих ружья калибра 16 мм, четыре ручные гранаты Ф-1, семь ручных гранат РГД-5, десять взрывателей УЗРГМ2, 69 патронов калибра 7x62 мм, 17 патронов калибра 9x19 мм, девять осколочных гранат ОГ-7В для стрелкового оружия, 11 пороховых зарядов для гранат ОГ-7ПМ.

"Специалисты Службы спасения особого риска изъяли с территории обнаруженные боеприпасы. В ходе осмотра прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было", - заявили в МЧС.