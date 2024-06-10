В поселке Рамана произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавший

В поселке Рамана Сабунчинского района Баку произошел взрыв в жилом доме, пострадал один человек.

В поселке Рамана Сабунчинского района Баку произошел взрыв в жилом доме, пострадал один человек.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям, соответствующая информация поступила на горячую линию "112" ведомства.

По вызову были задействованы силы Государственной службы пожарной охраны.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что во дворе одноэтажного трехкомнатного дома общей площадью 100 м² взорвался без последующего возгорания 50-литровый газовый баллон.

В результате инцидента на стенах кухни дома появились трещины, волной были выбиты окна, один человек получил легкие ожоги ноги.

Сотрудники МЧС приняли на месте происшествия необходимые меры безопасности.