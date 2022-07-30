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В поселке Пиршаги утонул 32-летний мужчина

В поселке Пиршаги утонул 32-летний мужчина В Центр управления в кризисных ситуациях министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в море на территории поселка Пиршаги Сабунчинского района Баку (приблизительно в километре от ближайшей водно-спасательной станции, некон
Происшествия
30 июля 2022 г. 22:29
В поселке Пиршаги утонул 32-летний мужчина

В Центр управления в кризисных ситуациях министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в море на территории поселка Пиршаги Сабунчинского района Баку (приблизительно в километре от ближайшей водно-спасательной станции, неконтролируемая территория) утонул человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

Привлеченный к месту происшествия водолазно-поисковый отряд Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах министерства извлек из воды и передал по назначению тело Агабабы Гурбан оглs Алескерова, 1991 года рождения.

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Версия на азербайджанском языке Pirşağı qəsəbəsində 32 yaşlı kişi boğulub

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