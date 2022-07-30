В поселке Пиршаги утонул 32-летний мужчина

В Центр управления в кризисных ситуациях министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в море на территории поселка Пиршаги Сабунчинского района Баку (приблизительно в километре от ближайшей водно-спасательной станции, некон

В Центр управления в кризисных ситуациях министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в море на территории поселка Пиршаги Сабунчинского района Баку (приблизительно в километре от ближайшей водно-спасательной станции, неконтролируемая территория) утонул человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

Привлеченный к месту происшествия водолазно-поисковый отряд Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах министерства извлек из воды и передал по назначению тело Агабабы Гурбан оглs Алескерова, 1991 года рождения.