О нас

В поселке НЗС Хатаинского района Баку возник пожар в жилом доме

В поселке НЗС Хатаинского района Баку возник пожар в жилом доме В поселке НЗС Хатаинского района Баку возник пожар в жилом доме.
Происшествия
19 ноября 2023 г. 11:19
В поселке НЗС Хатаинского района Баку возник пожар в жилом доме

В поселке НЗС Хатаинского района Баку возник пожар в жилом доме.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

В ведомстве отметили, что на горячую линию "112" поступила информация о пожаре в частном доме в поселке НЗС Хатаинского района города Баку. По вызову были задействованы соответствующие подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что пожар возник в частном жилом доме, есть высокий риск распространения пожара на соседние дома.

Благодаря оперативным действия пожарных, возгорание было ликвидировано в короткие сроки.

В результате пожара в одноэтажном трехкомнатном доме общей площадью 88м² сгорели одна комната и кухня на площади 30м² и кровельное покрытие на площади 20м².

Во время инцидента пострадал один человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоNZS qəsəbəsində fərdi yaşayış evində yanğın olub, bir nəfər xəsarət alıb

Экслюзивные новости

Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
17 ноября 2023 г. 16:04
Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
16 ноября 2023 г. 13:57
Селекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
ФотоСелекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
15 ноября 2023 г. 17:45
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
15 ноября 2023 г. 17:44
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
15 ноября 2023 г. 15:55
Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна
Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна
15 ноября 2023 г. 13:43
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
15 ноября 2023 г. 11:56
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
14 ноября 2023 г. 14:52
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
13 ноября 2023 г. 16:03
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
13 ноября 2023 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi