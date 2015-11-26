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    В поселке Нардаран города Баку проведена операция, есть погибшие

    Общественности будет предоставлена информация в связи с операцией

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Азербайджана провели операцию в поселке Нардаран города Баку.

    Данный факт подтвердили Report в  пресс-службе министерства внутренних дел.

    Как сообщили в пресс-службе, общественности будет предоставлена информация в связи с операцией.

    Отметим, что некоторые сайты опубликовали новость в связи с операцией в Нардаране. Согласно информации, в ходе операции погибли двое человек, несколько человек получили ранения.

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