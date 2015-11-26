В поселке Нардаран города Баку проведена операция, есть погибшие

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Азербайджана провели операцию в поселке Нардаран города Баку.

Данный факт подтвердили Report в пресс-службе министерства внутренних дел.

Как сообщили в пресс-службе, общественности будет предоставлена информация в связи с операцией.

Отметим, что некоторые сайты опубликовали новость в связи с операцией в Нардаране. Согласно информации, в ходе операции погибли двое человек, несколько человек получили ранения.