В поселке Мехдиабад Абшеронского района обнаружены боеприпасы

На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории поселка Мехдиабад Абшеронского района.
Об этом сообщили Report в МЧС.
К месту происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию спасательной службы особого риска МЧС.
В ходе осмотра были обнаружены две ручные гранаты РГО, два запала УДЗ, 12 снарядов различного калибра и одна дымовая граната РДГ, пригодные для боевого применения.
Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для обезвреживания специалистами оперативной группы по разминированию спасательной службы особого риска МЧС.
При дополнительном осмотре места происшествия и прилегающей территории никаких других опасных или подозрительных предметов не было обнаружено.