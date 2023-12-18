В поселке Мехдиабад Абшеронского района обнаружены боеприпасы

На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории поселка Мехдиабад Абшеронского района.

На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории поселка Мехдиабад Абшеронского района.

Об этом сообщили Report в МЧС.

К месту происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию спасательной службы особого риска МЧС.

В ходе осмотра были обнаружены две ручные гранаты РГО, два запала УДЗ, 12 снарядов различного калибра и одна дымовая граната РДГ, пригодные для боевого применения.

Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для обезвреживания специалистами оперативной группы по разминированию спасательной службы особого риска МЧС.

При дополнительном осмотре места происшествия и прилегающей территории никаких других опасных или подозрительных предметов не было обнаружено.