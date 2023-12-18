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В поселке Мехдиабад Абшеронского района обнаружены боеприпасы

В поселке Мехдиабад Абшеронского района обнаружены боеприпасы На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории поселка Мехдиабад Абшеронского района.
Происшествия
18 декабря 2023 г. 10:38
В поселке Мехдиабад Абшеронского района обнаружены боеприпасы

На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории поселка Мехдиабад Абшеронского района.

Об этом сообщили Report в МЧС.

К месту происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию спасательной службы особого риска МЧС.

В ходе осмотра были обнаружены две ручные гранаты РГО, два запала УДЗ, 12 снарядов различного калибра и одна дымовая граната РДГ, пригодные для боевого применения.

Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для обезвреживания специалистами оперативной группы по разминированию спасательной службы особого риска МЧС.

При дополнительном осмотре места происшествия и прилегающей территории никаких других опасных или подозрительных предметов не было обнаружено.

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